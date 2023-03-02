В Усть-Цильме открыли высокотехнологичный коровник

Ферма будет рассчитана на 80 голов крупного рогатого скота. Сам проект в стоимости составил 33 миллиона рублей. 19 миллионов рублей – средства гранта по развитию семейных ферм. Его обладателем стал Василий Захаров из села Хабариха, который в 2020 году победил в конкурсе.

Как сообщили в пресс-службе минсельхоза Коми, фермерское хозяйство в 2020 году уже имело 140 голов крупного рогатого скота и решило расширяться с внедрением прогрессивных технологий.