Открытый люк на детской площадке: какую опасность несут незаконные объекты на теплосетях

Специалисты Т Плюс инспектируют городскую среду, чтобы обезопасить горожан В Сыктывкаре есть около 130 построек, которые находятся в охранных зонах тепловых сетей и нарушают закон. По правилам, в радиусе трех метров от теплотрасс запрещено размещать парковки, капитальные строения, заборы, гаражи и детские площадки. Это чревато серьезными последствиями. Если трубу прорвет, асфальт может провалиться, горячая вода выйдет на поверхность и причинит увечья людям. Чтобы отремонтировать такой участок сети, незаконную постройку придется снести или повредить.

Журналист издания «Про Город» вместе с представителями Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" посетил три объекта, которые возведены незаконно в пределах охранных зон. Оказалось, что опасности подвержены даже детские площадки. Мастер Сыктывкарских тепловых сетей Максим Милехин рассказал, чем грозят несогласованные постройки для горожан.

— В случае появления дефекта на тепловых сетях может произойти размыв грунта и асфальтовое покрытие провалится вместе с машинами и людьми под землю. А температура поверхности теплоносителя в этот момент может превышать 100 градусов, — комментирует Максим Мелехин.

Специалисты отмечают, что незаконные объекты мешают ремонтным работам. Например, детская площадка и парковочная зона во дворе дома №8 по улице Советской расположена прямо над тепловыми сетями. Оперативно устранить возможный дефект теплотрассы будет невозможно. А в центре детской площадки во дворе дома №7 по улице Коммунистическая находится люк тепловой камеры.

— Была история, когда дети сняли крышку люка на этой детской площадке. Слесари Сыктывкарских тепловых сетей вовремя это обнаружили и срочно укрепили сооружение. Но эту детскую площадку необходимо переносить в другое место во избежание трагических последствий. Она стоит прямо на трубах с горячей водой, — говорит мастер Сыктывкарских тепловых сетей Максим Мелехин.

При благоустройстве территории застройщики и собственники обязаны обратиться в ресурсоснабжающие организации и выяснить, какие коммуникации проложены, но часто пренебрегают этими правилами. При выявлении подобных нарушений ПАО "Т Плюс" направляет владельцам объектов предписания об устранении нарушений. Многие понимают серьезность ситуации и идут навстречу. С остальными приходится решать вопрос в суде.