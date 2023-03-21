В Сыктывкаре обсудили аборты: сколько их было в 2022 году и как проходит профилактика



В начале марта в Госсовете Коми прошел круглый стол, который посвятили обсуждению вопросов демографической политики и повышения уровня рождаемости в регионе. Одной из самых острых тем мероприятия стал запрет абортов. “Про Город” выяснил, как много процедур по прерыванию беременности выполняется в Коми и как к этой процедуре относится духовенство.

Участником круглого стола стал председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев.

“Депутаты Госсовета посещали в прошлом году достаточно много медицинских учреждений, одним из них была женская консультация Сыктывкара. Врачи были серьезно обеспокоены тем, насколько у нас высоки показатели медицинских абортов по сравнению со средним по России”, – объяснил депутат.

На круглом столе с докладом выступила главный врач перинатального центра Коми Ольга Лебедева. Она сообщила, что количество абортов по показаниям, по желанию и самопроизвольных снизилось: с 4 844 в 2018 году (3 076 по желанию) до 3 454 (2 132 по желанию) в 2022 году. Чаще всего аборты делали в восьми районах, несмотря на 100% доабортное консультирование: Усть-Куломский район, Сысольский, Усть-Цилемский, Прилузский, Троицко-Печорский, Печора, Ухта и Усинск. Реже всего беременность прерывают в Койгородском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах, а также в Сосногорске, Ижме и Инте.

Ольга Лебедева также рассказала, по каким причинам женщины чаще всего принимают решение прервать беременность.

“Чаще всего аборты делают из-за финансовой неустойчивости. На втором месте в качестве причины прервать беременность стоит неинформированность о методах контрацепции и использование ненадежных методов контрацепции. На третьем – психологические причины, при которых женщина или её ближайшее окружение не приемлет беременность. На последнем месте социальные причины – алкогольная или наркотическая зависимость у одного или нескольких членов семьи, инвалидность кого-то из членов семьи”, – сообщила главврач перинатального центра Коми.

При этом специалист отметила, что в 2022 году зафиксированы аборты у девушек 15-17 лет – две процедуры на 1000 девушек этого возраста. Также был случай прерывания беременности подростка из-за изнасилования. Еще два аборта сделали несовершеннолетним 10-14 лет.

Медиков Коми также беспокоит, что с 2016 года женщины стали рожать почти в два раза реже. Если в 2016 году в регионе было 11 140 родов, то к 2022 году их количество упало до 6 407.

“Дети не должны заводить детей”

Корреспонденту “Про Города” удалось поговорить с сыктывкаркой, которая решилась на аборт. Горожанка Алина Рочева (имя и фамилия изменены, – прим. ред) рассказала, что забеременела в 22 года. В те годы она была студенткой университета и жила в общежитии.

“У меня в тот период было не очень хорошо со здоровьем, поэтому цикл был нерегулярным. В какой-то момент я заметила, что стала слишком много есть, начала болеть поясница. Заподозрила неладное, сделала тест и выяснилось, что я забеременела”, – рассказала Алина.

Сперва девушка хотела оставить ребенка, но взвесила все за и против и поняла, что для нее правильнее будет прервать беременность.

“Причин для аборта было несколько. Я сирота, на тот момент без образования, без квартиры. Отношения с молодым человеком были натянутыми, да и ему ребенок был не нужен. Здоровье у меня слабое, так что неизвестно, каким бы родился ребенок и что было бы со мной после его рождения. С ребенком мне бы никто не помог, да и выступать в роли родителя я была не готова. Ни эмоционально, ни финансово. Не должны дети заводить детей”, – уверена горожанка.

Так как у сыктывкарки не было средств на посещение частной клиники, ей пришлось обратиться в государственную. Алина поделилась, что это было для нее настоящим испытанием.

“Сначала медики просто отговаривали от аборта, потом начали хамить. После того, как и это не помогло, позвали в больницу батюшку. Он рассказал, что от церкви есть якобы какая-то благотворительная поддержка, туда привозят одежду. Мол, они, если что, мне помогут. Добавили, что делать аборт – это грех. Что, возможно, это единственный шанс в моей жизни родить, что если бы моя мама сделала аборт, то меня бы не было. И все в таком духе”, – поделилась Алина.

Отговорить девушку от аборта не получилось. Сейчас Алина встает на ноги и строит карьеру.

“Будь у меня ребенок, было бы все, как мне кажется, довольно предсказуемо. Жила бы на пособия, без образования в какой-нибудь малосемейке. Еле сводила бы концы с концами и, как мне кажется, впоследствии срывалась на ребенка за то, что моя жизнь пошла не так, как я ее себе представляла. Однозначно на тот период времени аборт был правильным решением. Женщина сама должна решать, что ей делать со своим телом, и готова ли она к таким изменениям в своей жизни. А дети должны быть запланированы и любимы”, – подытожила сыктывкарка.

Защитить от непоправимого

Чтобы защитить будущих матерей от необдуманных поступков, в государственных клиниках Коми проводится обязательное доабортное консультирование.

Также по закону женщине нужно выждать некоторое время перед абортом, если она все-таки уверена в своем желании прервать беременность. При сроке 4-7 и 11-12 недели, но не позднее окончания двенадцатой недели беременности можно сделать аборт не ранее чем через 48 часов с момента обращения. При сроке 8-10 недель беременности – не ранее 7 дней с момента обращения. Это выжидание называется “дни тишины”.

Смертный грех

Отговорить женщин от абортов стараются не только медики, но и священники. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим рассказал, что аборт – это смертный грех убийства.

“Грех отягощен еще и тем, что мать добровольно и осознанно убивает собственного ребенка с целью избавиться от “неудобств”. Поэтому покаяние в грехе аборта совершается не только в Таинстве Покаяния, но и искупается делами, противоположными этому преступлению. Если мужчины массово гибнут ради жизни родных и близких и самой Родины, то и женщине-матери стоит идти на риск, спасая жизнь собственного ребенка, и рожать”, – уверен священнослужитель.

По закону аборты в России разрешены и входят в систему обязательного медицинского страхования. Выполнить процедуру по собственному желанию можно на сроках до 12 недель. Каждая женщина имеет право на самостоятельное решение вопроса о материнстве, это закреплено федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».