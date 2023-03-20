В Сыктывкаре испорченную патриотическую стену восстановят с приходом тепла

Стало известно, когда восстановят патриотическую стену с рисунками в Сыктывкаре. Художница Агния Плотникова поделилась с журналистом издания “Про Город” о том, как идут работы.

Напомним, 7 ноября 2023 года патриотическую стену в Сыктывкаре осквернили надписями. Полиция оперативно задержала вандала, ею оказалась горожанка 2001 года рождения. Девушка исписала арт-объект адресами сайтов запрещенных веществ. Таким сомнительным путем она зарабатывала себе на жизнь. Выяснилось, что ее “работодатели” просили нанести адреса своих магазинов именно на этом объекте. На сыктывкару завели уголовное дело.

Художница Агния Плотникова, которая создала этот арт-объект, была в шоке от проделок сыктывкарки. Девушка сразу же принялась за реставрацию своей работы. Сейчас сайты запрещенных магазинов закрашены.

“Я продолжу реставрацию, когда на улице будет не менее 10 градусов тепла. Краска плохо закрепляется при низких температурах”, — пояснила художница.

По словам Агнии, работы предстоит очень много.