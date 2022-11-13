В Сыктывкаре начали восстановление стены с патриотическими рисунками

Напомним, в начале ноября стало известно об осквернении вандалами стены с патриотическими рисунками. Тогда художница Агния Плотникова была в шоке от того, что на ее работе появилась реклама запрещенных веществ, а вандала задержали.



Ранее автор работ прокомментировал “Про Городу Сыктывкар” свое отношение к тому, что сделали вандалы с ее рисунками. Сейчас она активно занимается реставрацией, и как только работа будет завершена, она об этом заявит в своих соцсетях.