Напомним, в начале ноября стало известно об осквернении вандалами стены с патриотическими рисунками. Тогда художница Агния Плотникова была в шоке от того, что на ее работе появилась реклама запрещенных веществ, а вандала задержали.
Ранее автор работ прокомментировал “Про Городу Сыктывкар” свое отношение к тому, что сделали вандалы с ее рисунками. Сейчас она активно занимается реставрацией, и как только работа будет завершена, она об этом заявит в своих соцсетях.
В Сыктывкаре начали восстановление стены с патриотическими рисунками
- 14:23 13 ноября
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Фото из группы "Дежурный по Орбите"
Напомним, в начале ноября стало известно об осквернении вандалами стены с патриотическими рисунками. Тогда художница Агния Плотникова была в шоке от того, что на ее работе появилась реклама запрещенных веществ, а вандала задержали.
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