В Сыктывкаре задержали девушку, которая испортила патриотическую стену

7 ноября в Сыктывкаре кто-то осквернил патриотические рисунки напротив стены Цоя. Там появилась реклама запрещенных веществ.

Полицейские задержали подозреваемую. Выяснилось, что ранее не судимая девушка 2001 года рождения попыталась так заработать. За вознаграждение она согласилась нанести граффити с рекламой онлайн-магазина наркотиков.