Сотрудники пунктов выдачи Wildberries в Сыктывкаре высказались о забастовках

В некоторых городах России массово проходят забастовки работников пунктов выдачи заказов Wildberries из-за новой системы штрафов. За ситуацией следит вся страна, внимание обратили уже в Министерстве труда и прокуратуре. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сотрудниками пунктов выдачи в Сыктывкаре и узнал, какая ситуация в столице Коми. В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, которая повлекла за собой волну возмущения от сотрудников пунктов выдачи. Оказалось, что с них теперь удерживают полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному. Работники нескольких пунктов выдачи в Сыктывкаре анонимно рассказали: “Раньше долг в полную стоимость товара падал на последнюю “руку”. То есть на того, кто последний из сотрудников взаимодействовал с заказом. Потом сделали так, что долг равномерно распределяли между 5-6 сотрудниками: это один менеджер и все, кто дотрагивался до товара на складе. Сейчас же вывешивают всю сумму штрафа только на менеджера пункта выдачи”, — объяснила одна из сыктывкарок. “У меня недавно в месяц вышло штрафов на 10 000 рублей, это при зарплате 30 000”, — сообщила еще одна сотрудница пункта выдачи.

Другие работники рассказали, что штрафы доходили и до 40% от суммы зарплаты. Несмотря на недовольство и возмущения этой ситуацией, в столице Коми не устраивают забастовок и протестов. На вопрос, почему так происходит, сотрудники пунктов выдачи Wildberries отвечают следующее: “Люди не уходят, не увольняются, не бастуют из-за того, что работа нравится. Боятся, что такой работы они больше не найдут: объем задач не такой большой при устраивающей их заработной плате. Не увольняются по той же причине. К тому же с 2021 года компания устраивает своих сотрудников по договору ГПХ, а не трудовому, что позволяет с легкостью уволить тех, кто будет бастовать и создавать лишние проблемы. А те, кто устроены по трудовому договору, находятся в более выгодном положении, так как после увольнения без должных причин по инициативе начальства оно обязуется выплачивать им заработную плату в полном объеме еще три месяца, — поделилась сотрудница одного из пунктов выдачи.

Сотрудники рассказали, что забастовки ранее уже были в Сыктывкаре в 2021 году из-за того, что была большая нагрузка на пункты выдачи. Тогда их было очень мало, а заказов было много. Итогом стало то, что открыли больше пунктов выдачи, чтобы снизить нагрузку на сотрудников.

Помимо этого сотрудники отмечают, что Wildberries не заботится о состоянии пунктов выдачи, в которых небольшая проходимость людей и мало заказов. Установкой необходимого оборудования занимаются сами сотрудники, начальство отказывается помогать в этом вопросе. На смене в пункте выдачи работает один человек, который выполняет абсолютно всю работу, включая то, что не в его компетенции – установка, ремонт и настройка камер, беспроводного интернета и другого оборудования.

Один из менеджеров рассказал, что штрафы можно попытаться оспорить и вернуть деньги, но процесс это настолько долгий и неэффективный, что многие даже не видят в этом смысла. Специалисты, которые этим занимаются, сами могут не отвечать месяцами, а потом написать, что “срок рассмотрения истек”, в то время как штрафы у сотрудников уже списаны. По словам работников сети, теперь в Wildberries нельзя получить свою зарплату, если баланс на остатке отрицательный из-за штрафов.