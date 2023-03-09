Бизнесу Коми предложили линейку отечественного ПО в облаке

МегаФон предложил корпоративным клиентам альтернативу иностранным операционным системам. Теперь в "МегаФон Облаке" доступны отечественные системы на базе ядра Linux – Astra Linux, "Альт" и "Ред ОС", входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

Отечественные Linux-системы имеют адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.