В Госсовете Коми обсудили запрет абортов

В Госсовете Коми врачи, общественники и парламентарии обсудили право женщин на аборт. Многие высказались о полном запрете прерывания беременности. Во время дискуссии также были выдвинуты разумные рассуждения. Об этом пишет "БНК".

Главврач перинатального центра Коми отметил, что количество абортов значительно снижается: в 2018 году такую процедуры сделали 4 844 раза, а в 2022 году — 3 454 раза.

С 2016 года количество родов снизилась почти вдвое: в 2016 было 11 140 родов, а в 2022 — 6 407. Эксперты говорят, что исторический минимум региона.

Депутат Андрей Климушев заявил, что республике такими темпами осталось две сотни лет. По его подсчетам, каждый год естественная убыль составляет четыре тысячи человек.

“800 тысяч населения мы возьмем в 2021 году, с потерей ежегодно 4 тысячи человек, нам осталось 200 лет — республики не будет”, — посчитал депутат.

Врачи перечислили причины, из-за которых женщины делают аборт. На первом месте стоит финансовая неустойчивость. Таких женщин 54%. На втором количество детей, которые уже есть у женщины — их 27%. 18% составили женщины, которые не готовы становится матерью. И 9% прерывают беременность из-за социального статуса, например, инвалидности или наркомании.

Медики, чтобы отказать женщине ее праве на аборт применяют так называемые “дни тишины”. Этов время якобы выделяется для обдумывания решения.

Представители церкви выступили за полный запрет абортов. По мнению архимандрита Сыктывкарской епархии Филиппа, право женщины на аборт надо рассматривать как “угрозу будущему человечества и явный признак моральной деградации”.

Молодежный парламент Коми тоже высказал свою позицию на счет абортов.