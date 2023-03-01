В Республике Коми стоимость проезда временно снизится на 7 рублей

Пассажирам общественного транспорта Республики Коми платежная система “Мир” предоставляет скидку на проезд. При оплате поездок картой “Мир” любого банка, загруженной в смартфон, со счета автоматически спишется на 7 рублей меньше.

Предложение будет действовать с 1 марта по 30 июня 2023 года. Оно распространяется на проезд во всех автобусах региона, в том числе, на межмуниципальных маршрутах.

Чтобы проехать со скидкой в 7 рублей, карту “Мир” предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

“Общественный транспорт входит у жителей Республики в топ-5 самых популярных категорий оплат картами “Мир”. За прошлый год число платежей национальными картами в транспорте превысило 2 миллиона. Надеюсь, многие жители региона смогут сэкономить на проезде и по достоинству оценить удобство оплаты проезда смартфоном”, — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы “Мир”.

С полными правилами предоставления скидки от российской платежной системы можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении “Привет, Мир!”.