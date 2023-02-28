"Ростелеком" подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов

Компания "Ростелеком" подключила к единой сети передачи данных (ЕСПД) более 47 000 российских школ, колледжей, техникумов, лицеев и других организаций общего и среднего профессионального образования. Доступ к образовательным и интернет-ресурсам организован по защищенным каналам связи с применением автоматического сквозного шифрования данных, что позволяет гарантировать безопасность и конфиденциальность передаваемых сведений. В 2023 году работы по присоединению образовательных организаций к ЕСПД будут продолжены. Работы ведутся в рамках федерального проекта 2Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

ЕСПД — виртуальная сеть для доступа социально значимых объектов к государственным информационным системам и интернету. Ядром сети является сервис контентной фильтрации для безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам. Система обеспечивает доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам. При этом блокируются запрещенные Роскомнадзором сайты, а также ресурсы, содержащие экстремистский и порнографический материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей. Для борьбы с вредоносным ПО в систему контентной фильтрации встроен антивирус, который проверяет входящий трафик и блокирует зараженные файлы и сайты. Все это позволяет надежно защищать учащихся от интернет-угроз.

"В прошлом году Минцифры и “Ростелеком” провели интернет во все школы России. Сейчас сеть в образовательных организациях надежно защищена и исключает доступ к запрещенным ресурсам. Но просто провести интернет недостаточно, важно следить за качеством связи, не допускать критичного снижения скорости. Специалисты Ситуационного центра Минцифры круглосуточно отслеживают качество сигнала. Основная задача непрерывного мониторинга — обнаружить и устранить проблему раньше, чем ее заметил пользователь. Если неполадки выявили сотрудники школ, они могут позвонить в Ситуационный центр по номеру 8 800 301-34-14, где им в любое время помогут решить возникшую проблему", — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Ким.