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Жители Коми получили награды от Владимира Путина

Жители Коми получили награды от Владимира Путинаkremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о награждении отдельных граждан России, среди которых оказались и жители Республики Коми. Об этом сказано в указе президента.

Так, среди жителей региона награждены завотделением Республиканской инфекционной больницы Иван Глух и главная медсестра Ирина Сидорчук. Они получили медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Также награду получил оператор по добыче нефти и газа на предприятии "Яреганефть" Алексей Белкин. За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу ему присвоили почетное звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации".

Напомним также, недавно Владимир Путин выступил с посланием президента Федеральному собранию, где прозвучал целый ряд нововведений, напрямую касающихся жителей страны. Мы писали об одном из них.

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