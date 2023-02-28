Жители Коми получили награды от Владимира Путина

Владимир Путин подписал указ о награждении отдельных граждан России, среди которых оказались и жители Республики Коми. Об этом сказано в указе президента.

Так, среди жителей региона награждены завотделением Республиканской инфекционной больницы Иван Глух и главная медсестра Ирина Сидорчук. Они получили медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.