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Участники СВО получат двухнедельный отпуск каждые полгода

Участники СВО получат двухнедельный отпуск каждые полгодаСкриншот из видео

В ходе послания президента федеральному собранию Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки для участников СВО. Среди них прозвучало заявление, что все они получат 14-дневный отпуск раз в полгода.

Президент подчеркнул, что служба в условиях СВО связана с огромными нагрузками, а также угрозой здоровью и жизни, поэтому все участники спецоперации получат 14-дневный отпуск каждые полгода, чтобы увидеть своих родных и близких.

Напомним, также Владимир Путин объявил о создании Фонда адресной помощи семьям погибших и ветеранов специальной военной операции.

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