Участники СВО получат двухнедельный отпуск каждые полгода

В ходе послания президента федеральному собранию Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки для участников СВО. Среди них прозвучало заявление, что все они получат 14-дневный отпуск раз в полгода.

Президент подчеркнул, что служба в условиях СВО связана с огромными нагрузками, а также угрозой здоровью и жизни, поэтому все участники спецоперации получат 14-дневный отпуск каждые полгода, чтобы увидеть своих родных и близких.