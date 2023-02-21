Владимир Путин рассказал о создании Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

Во время послания президента федеральному собранию Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки участников СВО. По словам руководителя государства, одной из них станет специальный Фонд адресной помощи семьям погибших и ветеранов специальной военной операции.

Новый фонд будет координировать решение всех социальных вопросов, касающихся участников СВО и их семей. Президент подчеркнул, что организация будет работать по принципу одного окна, а за каждым человеком закрепят соцработника. Уже в 2023 году во всех регионах развернут отделения этого фонда.