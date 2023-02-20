В Сыктывкаре батутный парк оштрафован на более миллиона рублей за переломы у ребенка

Как рассказали в пресс-службе судов региона, мать ребенка обратился с иском в суд к одному батутному парку в столице Коми. Женщина потребовала выплатить миллион рублей за вред, причиненный ее сыну, а также 300 тысяч рублей за вред, причиненный ей как родителю.
Как стало известно следствию, 2 октября 2020 года инструктор, не оказала должной безопасности в батутном парке, во время использования ребенком установленной в этом парке подушки. Во время прыжка мальчик получил компрессионный перелом позвонков, что оценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд решил, что парком не были приняты достаточные меры безопасности в отношении посетителей, которые не имели специальных спортивные навыки по прыжкам на батутах.
Тогда девушка-инструктора приговорили к лишению свободы с испытательным сроком на 1,5 года.
Сейчас же суд решил взыскать с батутного парка в пользу ребенка компенсацию в размере 650 тысяч рублей, а также штраф в 325 тысяч рублей. Еще 200 тысяч рублей были взысканы в пользу матери.