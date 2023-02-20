В Сыктывкаре батутный парк оштрафован на более миллиона рублей за переломы у ребенка

Как рассказали в пресс-службе судов региона, мать ребенка обратился с иском в суд к одному батутному парку в столице Коми. Женщина потребовала выплатить миллион рублей за вред, причиненный ее сыну, а также 300 тысяч рублей за вред, причиненный ей как родителю.

Как стало известно следствию, 2 октября 2020 года инструктор, не оказала должной безопасности в батутном парке, во время использования ребенком установленной в этом парке подушки. Во время прыжка мальчик получил компрессионный перелом позвонков, что оценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.