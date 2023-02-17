Мэрия Сыктывкара прокомментировала демонтаж старых аттракционов в парке

В Сыктывкаре демонтировали старые аттракционы в Кировском парке. Вопрос на установку новых пока остается открытым. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в администрации столицы Коми.

16 февраля рабочие по поручению мэрии Сыктывкара начали убирать старые аттракционы. По сообщению администрации, реставрировать их нецелесообразно, поскольку они устарели технически и морально.