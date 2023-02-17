Мэрия Сыктывкара прокомментировала демонтаж старых аттракционов в парке

В Сыктывкаре демонтировали старые аттракционы в Кировском парке. Вопрос на установку новых пока остается открытым. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в администрации столицы Коми.
16 февраля рабочие по поручению мэрии Сыктывкара начали убирать старые аттракционы. По сообщению администрации, реставрировать их нецелесообразно, поскольку они устарели технически и морально.
Благоустройство Кировского парка запланировано на 2023-2024 года. Пока еще идет поиск финансирования.
Как заявила администрация города, парк напрямую связан с обустройством берегоукрепительного сооружения и нуждается в благоустройстве. Проект уже разработан и предусматривает подсветку, ландшафтный дизайн, озеленение, скамейки, детские и спортивные площадки, велодорожки и беговые дорожки, зону променада для прогулок с колясками.
Разговоры о благоустройстве парка шли с 2015 года, но по неизвестным причинам не удавалось найти подрядчика и достаточное количество денег. В 2019 году бывший мэр Сыктывкара Валерий Козлов обещал установить колесо обозрения, но его до сих пор нет.
В декабре 2022 года главный архитектор города Владимир Рунг выложил у себя в соцсетях макет того, как будет выглядеть набережная Кировского парка. Когда проект реализуют — неизвестно.
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