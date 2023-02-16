В Сыктывкаре разбирают легендарные старые аттракционы в Кировском парке

В столице Коми демонтируют старый полузаброшенный парк аттракционов в Кировском парке. Об этом рассказали в администрации Сыктывкара.

Рабочие уже приступили к разбору конструкций. Территория сейчас закрыта для посещения горожанами, чтобы не допустить травм случайных прохожих. Причиной демонтажа аттракционов стало их ветхое состояние, ведь появились они не одно поколение назад. Половина из них угрожает рухнуть, да и кроме ностальгии эти страшные металлоконструкции чувств не вызывают.