Минспорта Коми переедет на Интернациональную

В Коми планируется переезд сразу нескольких органов власти. Республика приобрела правое крыло здания по улице Интернациональной, 157, куда вскоре переместится одно из министерств.

С лета 2020-го министерство физической культуры и спорта находилось в доме №18 на улице Советской, однако недвижимость была в частной собственности, а госорганы просто арендовали там офисы. Теперь же владелец решение продать здание за 93 миллиона рублей.

Впрочем, переезд, это скорее хорошо, ведь он поможет республике экономить 11 миллионов рублей в год, которые уходили на аренду: