Минспорта Коми переедет на Интернациональную

В Коми планируется переезд сразу нескольких органов власти. Республика приобрела правое крыло здания по улице Интернациональной, 157, куда вскоре переместится одно из министерств.
С лета 2020-го министерство физической культуры и спорта находилось в доме №18 на улице Советской, однако недвижимость была в частной собственности, а госорганы просто арендовали там офисы. Теперь же владелец решение продать здание за 93 миллиона рублей.
Впрочем, переезд, это скорее хорошо, ведь он поможет республике экономить 11 миллионов рублей в год, которые уходили на аренду:
"В здании планируется разместить Министерство физической культуры и спорта Республика Коми, ГУ РК "ЦОД Минспорта Республики Коми", ГАУ РК "Центр спортивной подготовки сборных команд", ГБУ РК "Территориальный фонд информации Республики Коми" и ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения". В остальной части здания также размещены органы власти и учреждения Республики Коми", - рассказали о новшествах в пресс-службе главы.
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