В Сыктывкаре выставили на продажу объект культурного наследия

В столице Коми продают здания на улице Советской, где ранее находился "Сбербанк", а позже Минспорта республики. Общая стоимость объектов — 93 миллиона рублей. Объявление собственник разместил на сайте в сети.

Как сообщает портал "Мой Сыктывкар", право собственности на здание зарегистрировали в 2005 году. Им владел банк. В 2018 году комплекс продавали сначала за 34,8 миллиона рублей, после чего цену снизили до 32,8 миллионов. В 2019 году здание купила Ирина Брагина — жена экс-депутата Госсовета республики Михаила Брагина. Тогда же в комплексе намеревались разместить радиостанцию, телеканал, рекламное агентство и, возможно, турагентство.