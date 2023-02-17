Бойца из Коми освободили из украинского плена

Военнослужащего из Коми освободили из украинского плена. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека республики Вера Железцова.
Житель Коми оказался среди 101 российского военного, которых вернули из плена. Это удалось сделать благодаря кропотливой работе Минобороны России и другим структурам.
"Сердечно и от всей души разделяем те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие наших защитников. Присоединяюсь к словам Татьяны Николаевны: "Ребята, вы живы, вы на Родине! Желаю вам здоровья и быстрого восстановления сил. Совсем скоро вы обнимите своих родителей, жен и детей. От себя хочу пожелать тем, кто остался на передовой сил, а их семьям – терпения", — заявила Вера Железцова.
Напомним также, недавно стало известно, что во время СВО погибли интинец Илья Канев, уроженец Сосногорского района села Ираель Виктор Подоров и житель Троицко-Печорского района Юрий Сартаков. Кроме того, в память о бойце ОМОНа Зырянин Михаиле Ребенке, который также погиб в ходе СВО в столице Коми появится мемориальная доска. Ее установят на одной из школ города.
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