Трое жителей из Коми погибли на СВО

Трое жителей Республики Коми погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в телеграм-канале Главы Коми. Во время СВО погибли интинец Илья Канев, уроженец Сосногорского района села Ираель Виктор Подоров и житель Троицко-Печорского района Юрий Сартаков.

Как сообщают в телеграм-канале Главы Коми, Илья Канев был ефрейтором и принимал участие в специальной военной операции в должности стрелка.

Также Виктор Подоров служил стрелком-помощником гранатометчика. В ходе боевых действий получил ранение и умер в военном госпитале в Санкт-Петербурге

Юрий Сартаков — стрелок парашютно-десантного взвода. Умер от серьезных ран в военном госпитале в Москве.