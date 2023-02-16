Кибербезопасность: "Ростелеком" обучает школьников информационной гигиене

"Ростелеком" как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде провел для детей Северо-Западного региона познавательные лекции и занятия с практическими кейсами, приуроченные к Международному дню безопасного интернета.

В Сыктывкаре такие лекции прошли на базе детского технопарка "Кванториум" для участников фестиваля "ТехноФестКоми 2023", который начал свою работу в этот же день – 14 февраля.

Педагог центра цифрового образования детей "IT-куб" Николай Попов познакомил учащихся с основными правилами защиты своих данных в интернете, рассказал о типах кибератак и о том что необходимо делать при появлении первых признаков взлома аккаунта. Школьники познакомились с основными правилами информационной гигиены, на конкретных примерах обсудили, что такое цифровые ценности и почему их нужно защищать, поделились примерами буллинга в Сети и получили рекомендации, как противостоять преступникам по ту сторону монитора. Ведущий специалист управления безопасности Коми филиала ПАО "Ростелеком", кандидат технических наук в области кибербезопасности Сергей Глабай познакомил ребят с тем какие нужно делать первые шаги на пути к одной из самых востребованных сегодня профессий по защите информации. Свою лекцию он назвал "Открытые ворота инфобеза", в ходе которой ребята даже решали задачи по шифрованию.

Подобные мероприятия состоялись в каждом субъекте Северо-Запада. Сотрудники "Ростелекома" встречались с детьми в школах, в региональных технопарках «Кванториум», в библиотеках и центрах цифрового развития "IT-куб". Всего состоялось 11 уроков для почти полутора тысяч учеников младших и средних классов.

Киберлекции для детей и подростков включали как теоретическую часть, так и практическую. Обсуждение темы информационной безопасности сопровождалось просмотром тематических видеороликов и разбором реальных ситуаций, а в конце встречи ребята проходили викторину. Особо активные слушатели в подарок получили книгу "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир", созданную при участии специалистов по кибербезопасности компании "Ростелеком-Солар".

"Мы с большой заинтересованностью восприняли приглашение принять участие в мероприятиях по кибербезопасности. Сегодня дети и подростки каждый день используют образовательные платформы, общаются в мессенджерах, используют социальные сети, при этом практически не задумываясь об информационной защите. Необходимо прививать навыки кибергигиены, ведь жизнь школьника тесно связана с современными технологиями. Площадка нашего “Кванториума” всегда готова к проведению подобных мероприятий, а ребята будут рады участию в проектах “Ростелекома”, — сказала Наталья Арабова, директор республиканского центра дополнительного образования в Коми.