Роскачество объяснило, чем еще опасны детские игрушки "Хагги Вагги"

Токсичные игрушки «Хагги Вагги», которые нашли в российских магазинах, были маркированы как сувениры. Из-за этого им не проводили обязательную оценку соответствия, рассказала в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Она подчеркнула, что популярность "Хагги Вагги" стала причиной недобросовестной конкуренции. В результате на прилавках появились игрушки, маркированные как сувениры или промопродукция.
"Поэтому они не проходили обязательную оценку соответствия на требования к игрушкам. В итоге это привело к тому, что более 60% исследованных товаров содержали не просто недопустимые нарушения, а нарушения, которые несут риски для здоровья. Это прежде всего токсичные вещества и фенол", — сообщила Елена Саратцева.
Напомним, в декабре 2022 года Роскачество обнаружило в популярных детских игрушках Хагги Вагги опасное химическое вещество — фенол. Оказалось, что он превышает норму в четыре раза. Из-за чего плюшевого монстра посчитали опасным для детей. В конце января 2023 года в официальной группе администрации Сыктывкара во ВКонтакте появился пост, где просили обратить внимание горожан и продавцов на опасность игрушек Хагги Вагги.