Роскачество объяснило, чем еще опасны детские игрушки "Хагги Вагги"

Токсичные игрушки «Хагги Вагги», которые нашли в российских магазинах, были маркированы как сувениры. Из-за этого им не проводили обязательную оценку соответствия, рассказала в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она подчеркнула, что популярность "Хагги Вагги" стала причиной недобросовестной конкуренции. В результате на прилавках появились игрушки, маркированные как сувениры или промопродукция.