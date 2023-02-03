Жителей Коми предупредили о токсичных игрушках "Хаги Ваги"

В Минсельхозе Коми обратили внимание предпринимателей, которые занимаются детскими игрушками, на популярного персонажа "Хаги-Ваги". Эти любимчики детей могут быть токсичны.

Как отметили в ведомстве, на рынке уже найдены токсичные представители этого вида мягких игрушек. В них находится фенол — вещество второго класса опасности, то есть высокоопасное. Оно всасывается через кожу и дыхательные пути. Может вызвать головокружение, сонливость и головные боли.