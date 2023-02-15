В Коми пропал мужчина во всем черном и берцах

В поселке Чиньяворык Княжпогостского района пропал 53-летний мужчина. Последний раз Александр Шахай выходил на связь 7 февраля, с тех пор его никто не видел. Об этом рассказали волонтеры "Лиза Алерт", которые занимаются поисками.

Приметы мужчины: рост 170 см., худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза.

Неделю назад он был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, берцы на шнуровке и шапку.

Сообщать любую информацию о пропавшем просят по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.