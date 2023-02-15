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В Коми пропал мужчина во всем черном и берцах

В Коми пропал мужчина во всем черном и берцахФото "Лиза Алерт" Коми

В поселке Чиньяворык Княжпогостского района пропал 53-летний мужчина. Последний раз Александр Шахай выходил на связь 7 февраля, с тех пор его никто не видел. Об этом рассказали волонтеры "Лиза Алерт", которые занимаются поисками.

  • Приметы мужчины: рост 170 см., худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза.
  • Неделю назад он был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, берцы на шнуровке и шапку. 

Сообщать любую информацию о пропавшем просят по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

Напомним, 13 января, полиция Сосногорска тоже начала поиски пропавшего человека. В городе исчезла женщина около 50 лет. Пока мероприятия не дали результата.

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