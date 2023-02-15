В сыктывкарском лесозаводе снова сгорел дом

В ночь на 15 февраля в столице Коми снова произошел пожар. И опять спасателям пришлось тушить здание в Лесозаводе. Об этом сообщили в МЧС республики.

Как сообщили в службе спасения, в ночь на 15 февраля в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по улице Банбана.