В сыктывкарском лесозаводе снова сгорел дом

В ночь на 15 февраля в столице Коми снова произошел пожар. И опять спасателям пришлось тушить здание в Лесозаводе. Об этом сообщили в МЧС республики.
Как сообщили в службе спасения, в ночь на 15 февраля в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по улице Банбана.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя. В результате возгорания никто не пострадал. Уничтожен дом на площади в 200 квадратных метров. Причина устанавливается.
Стоит отметить, что это уже шестой за месяц пожар в Лесозаводе. Напомним также, недавно, 10 февраля, в Сыктывкаре горела “деревяшка” на улице Маркова, 21.