В Сыктывкаре полыхает многоквартирный дом

В Сыктывкаре горит многоквартирный деревянный дом. Прохожие сняли происшествие на видео, где заметно, что одна из квартир полыхает в огне. Журналист портала “Про Город” связался с МЧС по Коми и узнал подробности.

На улице Маркова, 21 10 февраля около 20:00 загорелось многоквартирное жилое здание. Одна из квартир на втором этаже двухэтажного деревянного дома оказалась в огне. Сейчас на месте работают пожарные и пытаются ликвидировать возгорание.