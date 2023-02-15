Связисты назвали самые популярные подарки на 14 февраля

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в этом году оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику. Это подтверждают продажи в интернет-магазине оператора – рост накануне 14 февраля составил 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году жители региона стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку.