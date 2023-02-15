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Связисты назвали самые популярные подарки на 14 февраля

Связисты назвали самые популярные подарки на 14 февраляФото freepik.com

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в этом году оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

 Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику. Это подтверждают продажи в интернет-магазине оператора – рост накануне 14 февраля составил 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году жители региона стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку. 

На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала Яндекс.Станция. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям "Макс" и "2", в то время как женщины выбирали версию "Мини".

Умные часы замыкают топ-3 популярных подарков. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

За последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились. Например, в 2022 году чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%. 

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