Москва от 2,5 миллионов, Санкт-Петербург — от трех: застройщики удивили ценами на квартиры

Ярмарка недвижимости в Сыктывкаре продлится всего три дня, потом таких скидок не будет Только на три дня в Сыктывкар слетелись представители крупнейших российских застройщиков, а также специальные гости из-за рубежа. В полдень 16 февраля в офисе агентства недвижимости “Две столицы” открылась ярмарка недвижимости и уже принимает первых посетителей. Застройщики дают бесплатные консультации, помогают сориентироваться на рынке столичных новостроек, рассказывают о самых перспективных проектах и нюансах покупки. Более того, партнеры агентства приготовили для всех заинтересованных специальные предложения и эксклюзивные скидки.

Подобные встречи в агентстве в последние годы стали традицией. Клиенты знают, что для покупки квартиры в Москве или Петербурге не нужно лететь в столицу: весь процесс, от поиска до сделки, удобно пройти прямо в Челябинске. На этот раз возможности стали еще шире, на ярмарке предлагают выбрать и забронировать недвижимость и в Дубае.

В мероприятии участвуют крупнейшие застройщики из Москвы и Санкт-Петербурга — “А101”, ФСК, ЛСР, ЦДС. Это проверенные компании с десятками реализованных проектов. Клиентам агентства квартиры в новостройках сейчас доступны со скидками до 25-30%. Реально, например, найти вариант в Санкт-Петербурге, с городской пропиской, по цене от 3 миллионов рублей. Можно выбрать жилье с готовой дизайнерской отделкой, дополнительно приобрести место на паркинге с хорошим дисконтом и так далее. Удобно, что все вопросы можно напрямую задать застройщику — и подобрать оптимальное по всем параметрам решение. В нужном районе, с комфортным сроком готовности и по приемлемой цене.

Что касается оплаты, в этом случае тоже много вариантов: рассрочка, льготная ипотека, ипотека траншами. В некоторых жилых комплексах есть возможность платить символические суммы, пока дом строится. Это очень удобно и выгодно, особенно если человек пока живет на съемной квартире, или нужно время, чтобы продать свое старое жилье и уже с этих денег оплачивать новое. На ярмарке можно обсудить свою ситуацию индивидуально с представителями застройщиков и агентства.

Также на ярмарке эксперты развеют мифы про Дубай — и помогут сориентироваться всем, кто хотел бы инвестировать в заграничную недвижимость. Для старта, кстати, достаточно и двух-трех миллионов рублей. У “Двух столиц” есть собственный офис в Дубае, сотрудники предоставят исчерпывающую информацию по объектам, локациям и ценам, проконсультируют по рассрочке, необходимым документам – и помогут с покупкой. Агентство специализируется на межрегиональных и международных сделках. Здесь помогают максимально упростить весь процесс: клиенту не придется договариваться с посредниками или оставаться один на один с непонятными моментами.

Всем, кто прямо сейчас не готов приобретать недвижимость, но хотел бы познакомиться с рынком, а также сориентироваться по финансовым вопросам — на ярмарке тоже будет полезно. Можно бесплатно проконсультироваться со специалистами, и в дальнейшем планировать и действовать уже более прицельно.

Ярмарка недвижимости пройдет 16 и 17 февраля в агентстве недвижимости “Две столицы” с 12:00 до 19:00 по адресу в Сыктывкаре: улица Интернациональная, 50.

Телефон в Сыктывкаре: 8(8212)23-91-23.

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Телефон: 8(812) 640–00–40;

Москва, улица Каланчевская, 15а, этаж 3;

Телефон: 8(495) 106–00–40;

Телефон в Дубае: +971 54 370 3002.