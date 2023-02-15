Подъем вирусной заболеваемости в Коми связали с "кракеном"

За минувшую неделю в Коми подъем заболеваемости вирусными инфекциями оказался на уровне 60%. За это время выявили более 360 случаев коронавируса, а только в столице эпидпорог был превышен на 20%, сообщает канал "Коми Гор".

В основном заболеваемость отмечена у детей до 1 года и пожилых людей. Именно они чаще всего оказываются в больнице. Сейчас в стационаре находятся 10 несовершеннолетних и 50 взрослых жителей Коми.