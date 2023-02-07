В Коми нашли "кракен": первые случаи в Сыктывкаре и Ухте

В Коми зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса с пугающим названием "кракен". Его отличительная черта — особая заразность, но облегченное течение болезни. Впрочем, он очень опасен для людей с хроническими патологиями.

По информации телеканала "Коми Гор", первые случаи заражения зафиксировали в столице республики и Ухте. Обнаружить "кракен" крайне сложно. Обычные экспресс-тесты его не показывают, поэтому необходимо полноценное ПЦР-тестирование.