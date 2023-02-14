Жительница Коми стала гостем передачи с Еленой Малышевой на первом канале

13 февраля в эфире первого канала вышел очередной выпуск передачи Жить здорово с Еленой Малышевой. Оказалось, что одной из гостей стала жительница Печоры, которая рассказала про уникальное национальное блюдо своей родины.

Ирина Иванова, которая работает заведующей сектором городского музея Печоры, принесла коми пироги с рыбой — знаменитый черинянь. Она также рассказала о празднике Черинянь гаж, который отмечают жители Коми.