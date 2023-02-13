Житель Коми исполнил свою песню на передаче у Андрея Малахова

Житель Коми стал гостем телепередачи Песни от души с Андреем Малаховым. Олег Ветошев из Емвы спел свою авторскую песню Я вернусь, обещаю, мама. Слова за авторством Елены Синдяковой мужчина положил на музыку собственного сочинения.

В эфире телешоу мужчина рассказал, что произведение он посвятил своей маме Александре Дмитриевне. По его словам, родители емвинца прожили вместе 26 лет. К сожалению, отец умер в 2015 году, после чего здоровье мамы подкосилось, поэтому сейчас Олег живет с ней. Супруга Олега относится к этому решению с трепетом и пониманием. К слову, с женой он познакомился как раз благодаря музыке — на фестивале, где она выступала.