Житель Коми исполнил свою песню на передаче у Андрея Малахова

Житель Коми стал гостем телепередачи Песни от души с Андреем Малаховым. Олег Ветошев из Емвы спел свою авторскую песню Я вернусь, обещаю, мама. Слова за авторством Елены Синдяковой мужчина положил на музыку собственного сочинения.
В эфире телешоу мужчина рассказал, что произведение он посвятил своей маме Александре Дмитриевне. По его словам, родители емвинца прожили вместе 26 лет. К сожалению, отец умер в 2015 году, после чего здоровье мамы подкосилось, поэтому сейчас Олег живет с ней. Супруга Олега относится к этому решению с трепетом и пониманием. К слову, с женой он познакомился как раз благодаря музыке — на фестивале, где она выступала.
Песня растрогала всех зрителей в зале. Гости передачи буквально вытирали слезы и восхищались голосом мужчины.
Кстати, эта песня была не единственной. Он также исполнил песню из альбома Анны Герман «Весеннее танго», которую посвятил своей жене.
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