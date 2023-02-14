В Сыктывкаре появится мемориальная доска в память о росгвардейце, погибшем на СВО

В память о бойце ОМОНа Зырянин Михаиле Ребенке в столице Коми появится мемориальная доска. Ее установят на одной из школ города.

Речь идет о школе №35 имени Маегова. Там появится доска с портретом росгвардейца, его биографией и изображением ордена Мужества.