В Сыктывкаре появится мемориальная доска в память о росгвардейце, погибшем на СВО

В память о бойце ОМОНа Зырянин Михаиле Ребенке в столице Коми появится мемориальная доска. Ее установят на одной из школ города.
Речь идет о школе №35 имени Маегова. Там появится доска с портретом росгвардейца, его биографией и изображением ордена Мужества.
Михаил Сергеевич Ребенок родом из Сыктывкара. Он служил в ОМОНе Росгвардии с 2016 года, в 2017 году участвовал в выполнении боевых задач на Северо-Кавказе России, а после начала СВО отправился защищать страну. В ходе боевых действий он был тяжело ранен и скончался 8 сентября 2022 года.
Напомним также, накануне стало известно, что во время СВО погибли интинец Илья Канев, уроженец Сосногорского района села Ираель Виктор Подоров и житель Троицко-Печорского района Юрий Сартаков.
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