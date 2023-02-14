В Сыктывкаре похоронят экс-председателя Избиркома Коми Евгения Шишкина

11 февраля, на 73-м году жизни в Сыктывкаре умер бывший председатель Избирательной комиссии Республики Коми Евгений Шишкин. Его похоронят в столице республики 14 февраля.

Похоронят Евгения Шишкинана Краснозатонском кладбище. Он занимал эту должность с 2003 по 2006 год. В период именно под его руководством прошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований поселений.



Ранее Евгений трудился в парламенте региона. С 1995 по 2002 годы он был заместителем, а затем и первым заместителем главы Госсовета Коми.