В Сыктывкаре умер известный политик-блогер

2 февраля стало известно о смерти политика-блогера из Сыктывкара Сергея Мамонтова. Об этом сообщила его мать на странице в социальной сети. Сергей Мамонтов был помощником председателя Государственного Совета Республики Коми Сергея Усачева, заместителем председателя Молодежного Парламента Республики Коми и заместителем руководителя Молодой Гвардии Коми.

Также Сергей занимался блогосферой. Он вел несколько телеграм-каналов и собственный блог о политической жизни в республике. Один из них — “Мамонтов говорит”, где ролики собирали от пяти тысяч просмотров.

Источники, близкие к семье Мамонтова, рассказывают, что Сергей упал в подъезде. После этого мужчина впал в кому. Сергея Мамонтова не стало на 31 году жизни.