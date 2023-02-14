Российскому фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

В результате гангрены, начавшейся после коронавирусной инфекции, российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров лишился кистей обеих рук. Операцию спортсмену сделали из-за некроза верхних и нижних конечностей, сообщает REGNUM.
Ранее чемпиону ампутировали стопы. Операции проводятся из-за ухудшения состояния спортсмена. Ранее руки не были поражены, но затем ткани стали отмирать, несмотря на все усилия врачей.
Операцию по удалению стоп фигуристу провели несколькими днями ранее. Врачи объясняют необходимость ампутации желанием сохранить фигуристу жизнь.
Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией и гриппом B. Его состояние было крайне тяжёлым, потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.