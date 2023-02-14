Российскому фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

В результате гангрены, начавшейся после коронавирусной инфекции, российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров лишился кистей обеих рук. Операцию спортсмену сделали из-за некроза верхних и нижних конечностей, сообщает REGNUM.

Ранее чемпиону ампутировали стопы. Операции проводятся из-за ухудшения состояния спортсмена. Ранее руки не были поражены, но затем ткани стали отмирать, несмотря на все усилия врачей.