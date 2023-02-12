"Дал согласие на ампутацию пальцев рук": что происходит с Костомаровым

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пережил ампутацию стопы и готовится к следующей операции. Сейчас врачи решают, что делать с пальцами рук из-за прогрессирующего некроза. Все это — последствия развившейся в организме инфекции, сепсиса и образовавшихся гангрен.

По информации "Пятого канала", врачам не удалось нормализовать кровоток во второй ступне, из-за чего возникла необходимость в ее ампутации. Некроз также распространился на пальцы рук, по этой причине их в ближайшее время тоже придется отнять, сообщает телеканал. Отмечается, что фигурист сам дал согласие на ампутацию.