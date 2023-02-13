Росгвардия Коми ищет медработников

Управление Росгвардии по Республике Коми объявило о наборе медработников, сообщает пресс-служба ведомства. Кандидатам должно быть от 18 до 40 лет, они обязаны иметь медобразование и у них не должно быть судимости.

Ведомство предлагает стабильную зарплату, ежегодный оплачиваемый отпуск, льготный зачет выслуги лет для пенсии, медобслуживание, страховку жизни и здоровья, путевки в санатории, оплату проезда к месту отдыха в отпуске самому сотруднику и одному из членов его семьи, а также компенсацию за съем жилья.

Узнать больше о вакансиях ведомство предлагает по телефону 8-8212-21-20-54 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.