Организации из Коми стали меньше искать работников

Как сообщили в региональном Комистате, на конец декабря прошлого года в службах занятости Коми стояло на учете 6242 неработающих человека. В начале 2022 года их было на 1929 человек больше.
Например, в декабре статус безработного имели около 1,5 тысячи человек, а с учета сняли 1,4 тысячи. В связи с нахождением работы снялось с учета только 0,8 тысячи.
В декабре прошлого города сократилась потребность в поиске работников на предприятиях и организациях. В начале прошлого года работодатели искали около 12-13 тысяч человек. К маю количество вакансий поднялось до 15,7 тысячи. Позднее, к концу года потребность стала снижаться и в декабре общее количество вакансий на рынке было около 10,5 тысяч. При этом свободных рабочих мест было больше чем в два раза, чем безработных.