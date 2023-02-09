Организации из Коми стали меньше искать работников

Как сообщили в региональном Комистате, на конец декабря прошлого года в службах занятости Коми стояло на учете 6242 неработающих человека. В начале 2022 года их было на 1929 человек больше.

Например, в декабре статус безработного имели около 1,5 тысячи человек, а с учета сняли 1,4 тысячи. В связи с нахождением работы снялось с учета только 0,8 тысячи.