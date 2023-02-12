Роскачество обнаружило лучшую тушенку, полностью из натурального мяса: список опубликован

Специалисты Роскачества назвали лучшую торговую марку тушеной говядины. Данные приводятся на сайте ведомства. В исследовании приняли участие товары 23 торговых марок.

Лучшей была признана тушеная говядина торговой марки "Микоян". Состав полностью соответствует заявленному, тушенка полностью безопасна, без посторонних примесей. Кроме того, она отличается высоким содержанием белков и жиров, а также умеренным содержанием соли. Эксперты немного придрались к недостаткам во внешнем виде, но в плане качества говядина получила высшие баллы.