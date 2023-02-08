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Роскачество назвало марки пельменей, которые не стоит покупать даже по акции

Роскачество назвало марки пельменей, которые не стоит покупать даже по акции

Ни для кого не секрет, что пельмени являются одним самых популярных замороженных продуктов у россиян. На фоне высокого спроса на этот товар специалисты Роскачества озвучили бренды пельменей, которые попали в антирейтинг организации, сообщает PRIMPRESS.

По итогам анализа в марке Billa были обнаружены следы сои, а содержание жира ниже заявленного в маркировке. Кроме того, оказалось, что начинки меньше, чем теста, а вкус пряностей выражен слишком сильно.

В черный список также попали пельмени марки "Белорусские сочные". Там нашли не только кишечную палочку и антибиотики, но и ДНК сои. 

Также не заявленная соя подвела и пельмени марки "Ложкарев". В этом продукте недостаточно белка, а начинки опять же меньше теста.

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