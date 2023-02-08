Роскачество назвало марки пельменей, которые не стоит покупать даже по акции

Ни для кого не секрет, что пельмени являются одним самых популярных замороженных продуктов у россиян. На фоне высокого спроса на этот товар специалисты Роскачества озвучили бренды пельменей, которые попали в антирейтинг организации, сообщает PRIMPRESS.

По итогам анализа в марке Billa были обнаружены следы сои, а содержание жира ниже заявленного в маркировке. Кроме того, оказалось, что начинки меньше, чем теста, а вкус пряностей выражен слишком сильно.