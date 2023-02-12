В Сыктывкарском Лесозаводе горел пятый за месяц дом

11 февраля в столице Коми произошел пожар. И снова огонь разгорелся в Лесозаводе. Подробности происшествия раскрыли в ГУ МЧС республики.

По информации пожарно-спасательной службы, о возгорании сообщили в 19:37. Сколько дом горел до этого, неизвестно, но окончательно потушили его только к 00:20. В результате возгорания никто не пострадал, ведь пламя охватило нежилой аварийный дом на улице Почтовой, 3 в Лесозаводе. Кстати, пожар попал на камеры очевидцев. Видео с места событий смотрите в нашем Telegram-канале.