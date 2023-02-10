В Сыктывкаре сгорел жилой дом

9 февраля в Сыктывкаре произошел еще один пожар. На этот раз пламя охватило жилой дом в Верхней Максаковке на улице Шордор. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Коми.

Это случилось в 21:33. После сообщения на место в течение восьми минут прибыли пожарные. Пламя удалось потушить полностью только к пяти утра. К счастью, пострадавших не было. А вот имущество огонь попортил основательно, ведь площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По предварительной информации причиной стала неисправность отопительной печи.