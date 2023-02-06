Это убийство: в следственном комитете рассказали о теле, найденном на пожаре в Дырносе

Следственный комитет по Коми возбудил уголовное дело по признакам убийства. Речь идет о гибели женщины, тело которой нашли на дырносских дачах после пожара.

Как сообщили в ведомстве, по данным следствия, во время тушения пожара в дачном доме в СНТ "Заря" найдено тело 57-летней женщины. На нем обнаружены признаки насильственной смерти. Подозреваемым оказался 43-летний, неоднократно судимый по уголовным делам мужчина. Установлено, что в ночь трагедии погибшая выпивала вместе с ним.