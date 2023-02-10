Заместителя главы Печоры, которого обвиняют в убийстве человека, будут судить

В Коми будут судить заместителя главы администрации Печоры Андрея Канищева, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, он затеял драку, в ходе которой нанес тяжелые травмы музыканту Виктору Фатееву во время празднования 100-летия Коми. Прямо на сцене на главной площади Печоры завязалась драка, после чего чиновник ударил Фатеева, от чего тот упал на лестницу и ударился головой о бетон. Позже, 29 августа 2022 года, он скончался в больнице.