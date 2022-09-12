Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Замглавы Печоры Андрей Канищев, обвиняемый в смертельной драке, останется в СИЗО

Замглавы Печоры Андрей Канищев, обвиняемый в смертельной драке, останется в СИЗОАндрей Канищев

В Верховном суде выслушали просьбу отпустить замруководителя администрации печорского района Андрея Канищева под домашний арест. Как сообщает "Комиинформ", ему было отказано в изменении меры пресечения.

Решение огласили 12 сентября. Сообщается, что основанием отказа послужило то, что обвиняемый сможет оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Напомним, чиновник обвиняется в нападении на музыканта, который в результате его действий получил серьезную травму и впоследствии скончался.

Канищева оставили под арестом до 21 октября. Свою вину он не признает.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости