Замглавы Печоры Андрей Канищев, обвиняемый в смертельной драке, останется в СИЗО

В Верховном суде выслушали просьбу отпустить замруководителя администрации печорского района Андрея Канищева под домашний арест. Как сообщает "Комиинформ", ему было отказано в изменении меры пресечения.

Решение огласили 12 сентября. Сообщается, что основанием отказа послужило то, что обвиняемый сможет оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Напомним, чиновник обвиняется в нападении на музыканта, который в результате его действий получил серьезную травму и впоследствии скончался.