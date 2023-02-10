Травлю и насилие в сыктывкарском бассейне расследует министерство Минспорта Коми

9 февраля в соцсетях Коми появилась видеозапись из Сыктывкарского городского бассейна. Она сразу же приковала к себе внимание пользователей сети: на камеру сняли, как двое детей травят мальчика. Дело дошло до Министерства спорта республики.
Поскольку на видео видно, что дети не просто задирают мальчика, а буквально издеваются над ним и применяют физическую силу, министерство начало проверку, в ходе которой будут собраны объяснения со всех сторон. По итогам всех процедур будет рассмотрены меры воздействия, вплоть до прекращения пользования виновных услугами бассейна.
Ведомство отмечает, что родители, дети которых посещают бассейн, до начала предоставления услуг были ознакомлены с правилами посещения бассейна.