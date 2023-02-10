Травлю и насилие в сыктывкарском бассейне расследует министерство Минспорта Коми

9 февраля в соцсетях Коми появилась видеозапись из Сыктывкарского городского бассейна. Она сразу же приковала к себе внимание пользователей сети: на камеру сняли, как двое детей травят мальчика. Дело дошло до Министерства спорта республики.

Поскольку на видео видно, что дети не просто задирают мальчика, а буквально издеваются над ним и применяют физическую силу, министерство начало проверку, в ходе которой будут собраны объяснения со всех сторон. По итогам всех процедур будет рассмотрены меры воздействия, вплоть до прекращения пользования виновных услугами бассейна.