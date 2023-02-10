Два школьника пинали и оскорбляли сверстника в сыктывкарском бассейне

В Сыктывкарском центральном бассейне двое школьников издевались над сверстником. Фрагменты инцидента засняли на видео и оно попало в сеть. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с отцом мальчика, которого затравили дети.

Все произошло 9 февраля в центральном бассейне столицы Коми. Двое мальчишек 12 лет били и унижали другого ребенка после тренировки. По словам отца, все трое ходили в одну группу по плаванию.

“Все это происходило вечером. Двое ребят из группы начали его задирать, обливали холодной водой и дули феном в лицо. А затем отобрали ключи от ящика. Мой сын спокойный и в драку первым не лезет. Чтобы вернуть ключи, он попросил помощи у уборщицы, она ему помогла. Затем он переоделся и начал спускаться по лестнице, тут его догнали эти двое мальчишек и начали пинаться. После чего мой сын дал им сдачу и началась драка. Я стоял на парковке возле бассейна и увидел эту драку через окно здания, после чего подбежал к сыну”, — рассказал отец пострадавшего мальчика.

Дерущихся детей разнять удалось. По словам мужчины, одному из мальчиков это не понравилось и он начал браниться и угрожать отцу ребенка.