Два школьника пинали и оскорбляли сверстника в сыктывкарском бассейне

В Сыктывкарском центральном бассейне двое школьников издевались над сверстником. Фрагменты инцидента засняли на видео и оно попало в сеть. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с отцом мальчика, которого затравили дети.
Все произошло 9 февраля в центральном бассейне столицы Коми. Двое мальчишек 12 лет били и унижали другого ребенка после тренировки. По словам отца, все трое ходили в одну группу по плаванию.
“Все это происходило вечером. Двое ребят из группы начали его задирать, обливали холодной водой и дули феном в лицо. А затем отобрали ключи от ящика. Мой сын спокойный и в драку первым не лезет. Чтобы вернуть ключи, он попросил помощи у уборщицы, она ему помогла. Затем он переоделся и начал спускаться по лестнице, тут его догнали эти двое мальчишек и начали пинаться. После чего мой сын дал им сдачу и началась драка. Я стоял на парковке возле бассейна и увидел эту драку через окно здания, после чего подбежал к сыну”, — рассказал отец пострадавшего мальчика.
Дерущихся детей разнять удалось. По словам мужчины, одному из мальчиков это не понравилось и он начал браниться и угрожать отцу ребенка.
“Пока ждали администратора и тренера, чтобы узнать, что это за дети такие, я в свой адрес от ребенка в серой футболке выслушал такое количества матерных выражений и пожеланий физической расправы, которое не слышал никогда даже от взрослых”, — поделился сыктывкарец.
Отец ребенка снял на видео поведение детей. На кадрах видно, как один из обидчиков ведет себя нагло и пытается вырвать швабру из рук уборщицы и ударить взрослого человека.
“Сюда иди! У тебя есть разрешение на съемку”!? — кричит ребенок на видео.
Как сообщил мужчина, его сын ходит в этот бассейн всего пару недель и раньше никаких жалоб от него не было.
“Тренер их группы сказала, что такое поведение у ребят проявляется уже не в первый раз. Надеюсь, родители ребят посмотрят это видео. Считаю, что такое поведение абсолютно недопустимо, тем более для детей, что из них получится”? — прокомментировал отец мальчика.
По словам мужчины, администрация бассейна планирует выгнать из секции мальчишек, которые обижали сверстника.
“10 февраля пришел к администрации бассейна на разговор. Заявление мое приняли, сказали, что соберут со всех объяснительные, а этих двоих выгонят”, — заключил сыктывкарец.