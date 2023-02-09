В Коми пройдут массовые проверки водителей

На дороги Коми выйдет больше экипажей ДПС, чем обычно. Это будет массовая проверка водителей, которая продлится все выходные и вечер пятницы, рассказали в ГИБДД республики.
Как рассказали в Госавтоинспекции, сотрудники ведомства будут патрулировать улицы столицы Коми и других городов для выявления серьезных нарушений. Но особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.
Как сообщили в Госавтоинспекции, пройдет с 10 по 12 февраля.
Напомним, что на днях в Сыктывкаре обнаружили пьяного водителя, который спровоцировал погоню. Сотрудникам дорожной полиции пришлось стрелять по машине нарушителя, чтобы его остановить.